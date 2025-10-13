Risate e intrattenimento alla casa di riposo a Mercato Saraceno con lo spettacolo di Denis Campitelli

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa residenza anziani ‘Casa Insieme’ di Mercato Saraceno gestita dal Il Cigno Cooperativa Sociale domenica scorsa ha ospitato uno spettacolo dialettale di successo, grazie alla presenza dell'artista Denis Campitelli.Lo spettacolo, caratterizzato da momenti di teatro e comicità, ha visto Denis. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: risate - intrattenimento

