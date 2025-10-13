Ripert risponde a Dimarco parla il preparatore atletico di Inzaghi | Non è vero che venisse sostituito sempre al 60?! Lui un ragazzo intelligente non penso volesse criticare il mister

Inter News 24 Il preparatore atletico di Simone Inzaghi all’Inter, Fabio Ripert, risponde così alle recenti dichiarazioni di Dimarco sul suo minutaggio con l’ex tecnico. Intervistato da Tuttosport, Fabio Ripert, ex preparatore atletico dell’Inter nel ciclo Simone Inzaghi, ci ha tenuto a rispondere a Federico Dimarco in merito alle recenti dichiarazioni dell’esterno nerazzurro che lamentava il poco minutaggio avuto nell’ultimo anno con l’ex allenatore. LE PAROLE DI DIMARCO SUL SUO MINUTAGGIO CON INZAGHI – « Più giochi, più sicuramente hai un adattamento a quel tipo di sforzo, ma è anche vero che consequenzialmente hai pure maggiori possibilità di farti male. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ripert risponde a Dimarco, parla il preparatore atletico di Inzaghi: «Non è vero che venisse sostituito sempre al 60?! Lui un ragazzo intelligente, non penso volesse criticare il mister»

In questa notizia si parla di: ripert - risponde

Ripert (prep. atl. Inzaghi): "È stato il mister a volere Dimarco. E le statistiche dell'anno scorso dicono che..." - Fabio Ripert, preparatore atletico dell’Inter di Simone Inzaghi, parla oggi a Tuttosport dell'attuale esperienza con il tecnico all'Al- Come scrive msn.com

Ripert: “Non è vero che Dimarco veniva sempre sostituito al 60’. Ricordiamo che Inzaghi…” - Il preparatore atletico della Lazio e dell’Inter di Inzaghi, risponde a Federico Dimarco: "Non è vero che usciva al 60'" ... Segnala msn.com