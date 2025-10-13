Ripa Teatina si illumina di blu per la Giornata mondiale del malato reumatico
, che si celebra il 12 ottobre.Domenica in occasione della ricorrenza, il Comune, aderendo all’iniziativa promossa dall’associazione abruzzese malati reumatici “M. Alberti” (A.A.Ma.R.), ha illuminato di blu un luogo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: ripa - teatina
Ripa Teatina resta senz'acqua tutte le notti: l'avviso dell'Aca
Morto il figlio 15enne dell’ex portiere della Roma Julio Sergio, anche Ripa Teatina in lutto
Tre percorsi tra sport, fede e radici: Ripa Teatina sulle orme di Rocky Marciano
LABORATORIO CREATIVO GENITORI & FIGLI “WAFFLE SHOP” Domenica 19 Ottobre 2025 Dalle ore 17:00 alle 18:00 Biblioteca del Convento Francescano – Ripa Teatina sala Biblioteca 1° p. Evento gratuito necessaria prenotazione Un nuov - facebook.com Vai su Facebook
Cittadinanza onoraria Ripa Teatina al figlio di Rocky Marciano - Il Consiglio Comunale di Ripa Teatina ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria a Rocco Kevin Marchegiano, figlio del grande campione del mondo dei pesi massimi Rocky Marciano, "simbolo ... Secondo ansa.it