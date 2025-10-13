Ripa Teatina si illumina di blu per la Giornata mondiale del malato reumatico

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, che si celebra il 12 ottobre.Domenica in occasione della ricorrenza, il Comune, aderendo all’iniziativa promossa dall’associazione abruzzese malati reumatici “M. Alberti” (A.A.Ma.R.), ha illuminato di blu un luogo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: ripa - teatina

