Riorganizzazione Dogane e Monopoli Fp Cgil | A rischio la capacità di garantire controlli efficaci

La Fp Cgil di Piacenza torna a denunciare, dopo diverse assemblee dei lavoratori e segnalazioni all'Amministrazione «le gravi criticità che stanno emergendo a seguito della riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), operativa dal 1° maggio 2025», fanno sapere. «A Piacenza -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: riorganizzazione - dogane

ADM: definito il nuovo assetto dirigenziale Sotto la guida del Direttore Roberto Alesse, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha completato le procedure di interpello delineando il nuovo management di prima fascia, in vista dell’imminente riforma organi Vai su Facebook

Riorganizzazione Dogane, la Cgil “A rischio tutela della legalità e sicurezza dei cittadini” - La Fp Cgil di Piacenza torna a denunciare, dopo diverse assemblee dei lavoratori e segnalazioni all'Amministrazione, le "gravi criticità" che stanno ... Da piacenzasera.it

"Agenzia delle Dogane, riorganizzazione caotica. Nessun coinvolgimento" - La Fp Cgil di Modena esprime forte preoccupazione e contrarietà per la riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)... ilrestodelcarlino.it scrive