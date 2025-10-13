Rinnovo Yildiz Juve | fissata la deadline la volontà è di mettere tutto nero su bianco entro quella data! Le ultimissime

Rinnovo Yildiz Juve, la Gazzetta fa il punto sulla trattativa: l'accordo di massima c'è, ma la firma tarda ad arrivare. E il Chelsea osserva. Una firma attesa, un annuncio che sembrava imminente e che invece sta tardando ad arrivare. Il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz con la Juventus è la priorità assoluta per la dirigenza bianconera, ma la trattativa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta vivendo una fase di leggero stallo che alimenta le speranze dei top club europei. La volontà di entrambe le parti, però, resta la stessa: continuare insieme, a lungo. E di mettere tutto nero su bianco entro la fine dell'anno.

