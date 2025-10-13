Rinnovo contratto scuola e legge di bilancio | quali novità in arrivo per docenti e ATA SPECIALE con Pacifico Anief LIVE Lunedì 13 ottobre alle 16 | 00

Conto alla rovescia per la presentazione del disegno di legge della manovra 2026 da parte del governo. Nel consiglio dei ministri di martedì 14 ottobre saranno svelate le novità che riguarderanno anche il mondo della scuola. Contemporaneamente entra nel vivo la trattativa per il rinnovo del contratto scuola 2022-24. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: rinnovo - contratto

Sanità: Aran, al via 1 ottobre rinnovo contratto medici dirigenti 2022-2024

Rinnovo contratto scuola 2022-24, la Gilda chiede stipendi adeguati, parità di tutele tra docenti e semplificazione burocratica per focus sulla didattica

Rinnovo contratto scuola, il 24 luglio nuova riunione all’Aran. Cosa chiedono Anief e Gilda tra buoni pasto, equità salariale, middle management e protezione dal burnout

L'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - X Vai su X

Lo stop di Federfarma blocca il rinnovo del contratto delle farmacie private. I sindacati reagiscono con durezza e annunciano uno sciopero nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo contratto scuola, incontro “breve” all’Aran il 9 ottobre: si attende la bozza della Legge di Bilancio? - Lo scorso 24 settembre si è svolto il secondo incontro tra Amministrazione e sindacati, all’Aran, in merito al rinnovo del contratto scuola, dopo la pausa estiva. Riporta tecnicadellascuola.it

Rinnovo contratto scuola, aumenti miseri per i docenti? Le reazioni dei sindacati, ecco quando sarà il prossimo incontro - Oggi, 9 ottobre, alle ore 11:00, si è svolto l’ultimo incontro, all’Aran, tra sindacati e amministrazione, sul rinnovo del contratto scuola. Lo riporta tecnicadellascuola.it