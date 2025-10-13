Rinnovi Juve | Yildiz la priorità E ci sono cinque giocatori in scadenza
I bianconeri hanno tanti contratti vicini alla scadenza e quello del turco da confermare presto. Ecco il punto della situazione.
Calciomercato Juve, tutto fermo prer colpa di cinque giocatori “ribelli”… Rinnovi che non arrivano, richieste di cessione e scontri con la società. Ecco i nomi e le situazioni che stanno impedendo a Tudor di avere i rinforzi che ha chiesto
Calciomercato Juve: ecco quale sarà la prossima mossa della dirigenza. Si pensa ai rinnovi, in programma un colloquio nei prossimi giorni, l’indiscrezione
Yildiz show con la Turchia, la Juve vuole chiudere il rinnovo per allontanare il Chelsea - Dopo un periodo di appannamento, il giovane talento bianconero si riscatta con la propria nazionale realizzando una doppietta spettacolare ... Da corrieredellosport.it
Juventus, Yildiz and his renewal: negotiations on the figures. And Bayern are courting Vlahovic. - There's still work to be done on Kenan Yildiz's renewal, with negotiations over the figures: around €1 million in the balance. Si legge su sport.quotidiano.net