Rinnovi Juve | Yildiz e non solo ci sono altri cinque componenti della rosa col futuro che deve essere definito il prima possibile Il punto
Rinnovi Juve, la Gazzetta fa il punto sulle scadenze: per il turco c’è la volontà di Elkann, ma restano i nodi Vlahovic, McKennie e tre esuberi. Non c’è solo il campo, la Juventus lavora senza sosta anche sul futuro, per programmare la rosa di domani e risolvere le intricate questioni contrattuali. La priorità assoluta è blindare il gioiello Kenan Yildiz, ma la sua non è l’unica pratica sul tavolo della dirigenza. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, ci sono altri cinque componenti della rosa il cui futuro deve essere definito il prima possibile. Rinnovi Juve: tutte le situazioni sul tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, tutto fermo prer colpa di cinque giocatori “ribelli”… Rinnovi che non arrivano, richieste di cessione e scontri con la società. Ecco i nomi e le situazioni che stanno impedendo a Tudor di avere i rinforzi che ha chiesto
Calciomercato Juve: ecco quale sarà la prossima mossa della dirigenza. Si pensa ai rinnovi, in programma un colloquio nei prossimi giorni, l’indiscrezione
Rinnovi Juve: Yildiz la priorità. E ci sono cinque giocatori in scadenza
Juve, il rinnovo di Yildiz è una priorità - La Juventus vede nel rinnovo di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della nazionale turca, una priorità di mercato: stando a quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il ...
Yildiz show con la Turchia, la Juve vuole chiudere il rinnovo per allontanare il Chelsea - Dopo un periodo di appannamento, il giovane talento bianconero si riscatta con la propria nazionale realizzando una doppietta spettacolare ...