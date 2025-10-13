Rinnovi Juve Elkann spinge per Yildiz ma restano i nodi Vlahovic McKennie e gli esuberi | il punto della Gazzetta

Non solo il campo, ma anche le scrivanie di Continassa sono in pieno fermento. La Juventus sta lavorando intensamente alla programmazione del futuro, con diversi dossier aperti sul fronte rinnovi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la priorità assoluta per la dirigenza è il prolungamento del contratto di Kenan Yildiz, il gioiello turco considerato il simbolo del nuovo corso bianconero. La volontà di John Elkann è chiara: blindare il talento classe 2005 con un contratto lungo e un adeguamento dell’ingaggio, per spegnere definitivamente le sirene provenienti dalla Premier League. I contatti con l’entourage del giocatore sono già avviati e la firma potrebbe arrivare entro la fine del 2025, con l’obiettivo di renderlo uno dei punti fermi del progetto tecnico futuro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

