Rinasce Floriopoli | ecco sei milioni di euro per riqualificare la storica culla della Targa Florio
La Città Metropolitana di Palermo ha consegnato oggi, alla presenza del direttore generale della Città Metropolitana Nicola Vernuccio, del sindaco di Cerda Salvo Geraci, dell’assessore comunale di Termini Imerese Roberto Curreri e del presidente di Aci Palermo Angelo Pizzuto, il cantiere per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: rinasce - floriopoli
Quasi sei milioni in tv per Italia-Estonia, share al 34% - 000 tifosi sugli spalti dello Stadio di Bergamo, quasi sei milioni davanti alla tv per seguire Italia- Scrive ansa.it