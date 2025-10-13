Rimozione tronchi sotto Ponte Garibaldi | giovedì 16 ottobre cambia la viabilità

Giovedì 16 ottobre è in programma un intervento di rimozione dei tronchi di legno accumulati sotto le arcate del Ponte Garibaldi, a Verona. L'operazione, organizzata dal Comune di Verona con il supporto operativo dei nuclei Saf (Speleo, alpino, fluviale) dei vigili del fuoco, servirà a liberare.

