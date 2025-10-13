Rimini risponde a Roccella | I viaggi della Memoria sono strumenti educativi fondamentali

Rimini, 13 ottobre 2025 -  Rimini, città pioniera dei viaggi della Memoria dal 1964 e prima amministrazione pubblica in Italia a promuovere visite di istruzione nei campi di concentramento nazisti, prende posizione contro le dichiarazioni della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, che si è recentemente espressa sui viaggi ad Auschwitz accusandoli di "incentivare l'antifascismo". "Le recenti dichiarazioni della Ministra Roccella, che ha definito gite i viaggi di istruzione ad Auschwitz accusandoli di essere strumenti per incentivare l'antifascismo, meritano una risposta ferma e chiara da parte della nostra amministrazione comunale", si legge nella lunga nota del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

