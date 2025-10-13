Rimborso exa-cel Locatelli | Passo davvero importante per cura emoglobinopatie

'Numerosi vantaggi per chi soffre di talassemia o anemia falciforme' Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "È un passo davvero importante per poter rendere fruibile ai pazienti italiani con emoglobinopatie, quindi con talassemia e con anemia falciforme, un trattamento che ha numerosi vantaggi". C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

