rilascio degli ostaggi migliaia di persone in piazza da tutto israele

Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, in cui vennero uccisi 1.194 israeliani e rapiti 250, è arrivata la reazione di Israele che, da allora, ha decimato i vertici e le strutture di Hamas nella Striscia di Gaza, uccidendo oltre 67mila palestinesi, in gran parte civili. Tra loro anche 19mila bambini. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa. L’accordo è stato approvato dal governo Netanyahu giovedì sera. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

