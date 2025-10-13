Rilascio degli ostaggi migliaia di persone in piazza da tutto Israele

Thesocialpost.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, in cui vennero uccisi 1.194 israeliani e rapiti 250, è arrivata la reazione di Israele che, da allora, ha decimato i vertici e le strutture di Hamas nella Striscia di Gaza, uccidendo oltre 67mila palestinesi, in gran parte civili. Tra loro anche 19mila bambini.  Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa. L’accordo è stato approvato dal governo Netanyahu giovedì sera. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

rilascio degli ostaggi migliaia di persone in piazza da tutto israele

© Thesocialpost.it - Rilascio degli ostaggi, migliaia di persone in piazza da tutto Israele

In questa notizia si parla di: rilascio - ostaggi

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

Gaza, Sa’ar chiede rilascio immediato ostaggi: “Vergognoso silenzio dei media internazionali”

Una flottiglia israeliana al largo di Gaza per chiedere il rilascio degli ostaggi

rilascio ostaggi migliaia personeRilascio degli ostaggi, migliaia di persone in piazza da tutto Israele - Nessuno degli anziani rapiti il 7 ottobre è sopravvissuto e donne e bambini sono stati tutti liberati negli scambi precedenti o sono morti ... Secondo msn.com

rilascio ostaggi migliaia personeOstaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato oggi che consegnerà la più alta onorificenza civile del Paese al suo omologo statunitense Donald Trump, per il ruolo del presidente americano nel ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Rilascio Ostaggi Migliaia Persone