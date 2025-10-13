Gli abbracci ritrovati, la gioia dei parenti dopo una lunga attesa, 736 giorni, il ritorno a casa e la libertà. Hamas ha rilasciato stamattina i 20 ostaggi israeliani ancora vivi. Rilascio in due fasi, una prima alle 7:00, una seconda più avanti dopo le 9:00. Nel frattempo a Tel Aviv l’attesa si scioglie fra lacrime, sorrisi e abbracci. È iniziata presto per gli abitanti della Striscia di Gaza la giornata oggi, senza alcuna esplosione dopo due anni di bombardamenti che hanno lasciato ovunque distruzione, fin dal sorgere del sole la gente tra le macerie ha atteso il rientro dei detenuti palestinesi liberati. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Rilasciati gli ostaggi israeliani, Tel Aviv in festa. Gioia anche per rilascio palestinesi