Rilasciati centinaia di palloncini alla Fiera di Bresseo Plastic Free | Sono rifiuti pericolosi
All'Antica Fiera di Bresseo, nel comune di Teolo, quindi all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei sono presenti le massime istituzioni come l’Assessore regionale Roberto Marcato, il Senatore Antonio De Poli, il Sindaco di Teolo Valentino Turetta, il Presidente del Parco Regionale dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
