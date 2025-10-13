Rigoletto Il trovatore La traviata | la Trilogia popolare di Verdi al Municipale

13 ott 2025

La Trilogia popolare di Giuseppe Verdi è in arrivo dal 29 ottobre al 9 novembre al Teatro Municipale di Piacenza: Rigoletto, Il trovatore, La traviata saranno proposti come un corpus unico, in un nuovo allestimento realizzato grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rigoletto - trovatore

