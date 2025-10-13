Riforma dei dirigenti l’opposizione in Regione | Bucci vuole una Repubblica delle banane
Il 14 ottobre la discussione del disegno di legge che introduce in Regione nuove figure come il responsabile dell'attuazione del programma. “Avremo un esborso annuale da 1.8 milioni in più e un organo di valutazione esposto alle interferenze politiche”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: riforma - dirigenti
Riforma maturità, CISL Scuola sfida il governo: “Basta carichi di lavoro sulle segreterie, assumete subito gli idonei concorsi e riducete le tasse ai dirigenti scolastici”
Lo sciopero convocato il 30 ottobre 2008 contro la riforma Gelmini, promossa dal governo Berlusconi vide incrociare le braccia di quasi 670mila tra docenti, dirigenti, personale educativo e ATA. - facebook.com Vai su Facebook
Riforma dei dirigenti, l’opposizione in Regione: “Bucci vuole una Repubblica delle banane” - Il 14 ottobre la discussione del disegno di legge che introduce in Regione nuove figure come il responsabile dell'attuazione del programma. ilsecoloxix.it scrive
Riforma della dirigenza in Liguria, le opposizioni attaccano: "Solo poltrone e accentramento" - Sanità, sicurezza dei dipendenti e trasparenza a rischio, denunciano i consiglieri" ... Da genovatoday.it