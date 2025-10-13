Riforma dei dirigenti l’opposizione in Regione | Bucci vuole una Repubblica delle banane

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 ottobre la discussione del disegno di legge che introduce in Regione nuove figure come il responsabile dell'attuazione del programma. “Avremo un esborso annuale da 1.8 milioni in più e un organo di valutazione esposto alle interferenze politiche”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Riforma dei dirigenti, l’opposizione in Regione: “Bucci vuole una Repubblica delle banane”

