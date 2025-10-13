Rifiuti speciali trasportati senza permessi | scatta la denuncia
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione di uno dei suoi ultimi interventi, il Procuratore della Repubblica di Avellino, il Dott. Domenico Airoma ha focalizzato l’attenzione sulla pericolosità dei reati in materia ambientale, tematica da sempre al centro delle attenzioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che ha da tempo posto l’ambiente ed il territorio al centro dell’azione di contrasto ad ogni forma di illegalità. Proseguendo nell’azione di controllo delle aree della provincia ritenute maggiormente vulnerabili, secondo le precise linee guida dettate dal Prefetto di Avellino, la Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - speciali
