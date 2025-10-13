Rifiuti nella Riserva dannunziana Odoardi | 200 metri di incuria e degrado

13 ott 2025

Bottiglie di plastica e di vetro, lattine, buste dell’immondizia intere lanciate dalle auto, residui di ogni genere ormai parzialmente nascosti dall’erba alta: è lo scenario che si presenta lungo l’asse viario che attraversa la zona a sud della Riserva Dannunziana, tra Pescara e Francavilla. Un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

