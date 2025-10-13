Riepilogo degli ultimi giochi per la sesta settimana della stagione 2025-26

2025-10-13 01:37:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Tennessee Titans @ Las Vegas Raiders. I Las Vegas Raiders hanno battuto i Tennessee Titans 20-10 ottenendo una serie di quattro sconfitte consecutive e migliorando fino a 2-4 in stagione. Ancora una volta, le ferite autoinflitte furono la rovina dei Titani. Hanno concesso sei sack e hanno girato la palla tre volte. Vegas ha segnato per primo dopo aver forzato un triplo nel drive di apertura della partita. Hanno raccolto 53 yard in 8:44 per calciare un canestro e salire 3-0 alla fine del primo quarto. Il running back esordiente Ashton Jeanty contava 31 yard dei Raiders su quel possesso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com