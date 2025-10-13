Riempie di botte la convivente arrestato dai carabinieri

13 ott 2025

Ancora un caso di violenza domestica portato alla luce dai carabinieri. E' successo tutto a Selvazzano dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne, poichè ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna convivente. I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

