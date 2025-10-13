Riduzione del rischio dei disastri naturali | Pisa protagonista con iniziative dedicate a scuole e cittadinanza
Nata per volere dell’Assemblea generale dell’Onu nel 1989, oggi 13 ottobre si celebra la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Per l’occasione Comune di Pisa e Rotary Club di Pisa hanno organizzato un doppio appuntamento, in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Valle del Senio, incontro pubblico sul piano di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico della Regione
Via Cattaneo, lavori per la riduzione del rischio idraulico: cambia la viabilità fino al 31 gennaio
Riduzione rischio idraulico: "Al lavoro in via Cimatti"
Condividiamo questo articolo apparso oggi sul Blog di INGVambiente, che trae origine dalla ricorrenza della Giornata mondiale della riduzione dei disastri naturali, ogni 13 di Ottobre (sin dal 1989). Ci preme sottolineare che il rischio di catastrofi naturali è in a
Emergenza tossicodipendenze e riduzione del rischio, Lodi: «In otto anni qui non è stato fatto nulla. È tutto da ricostruire» https://genovaquotidiana.com/2025/10/07/emergenza-tossicodipendenze-e-riduzione-del-rischio-lodi-in-otto-anni-qui-non-e-stato-fatto-n
Il Prefetto dell’Aquila incontra gli studenti per la Giornata internazionale della riduzione del rischio di disastri - In occasione della “Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali”, che si celebra ogni anno il 13 ottobre ... Si legge su laquilablog.it
Clima disastri naturali: costi globali di 2,3 trilioni l’anno, Europa e Italia in testa - Il 13 ottobre si celebra la Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali, un’occasione pensata dalle Nazioni Unite per riflettere sull’importanza di creare comunità più si ... Lo riporta ecodallecitta.it