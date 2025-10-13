Ride il Seravezza Un’altra vittoria di corto muso
seravezza 1 scandicci 0 SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Bajic, Pani; Bedini, Muhic (37’ st Lecini), Fabri (48’ st Cupani); Vanzulli (37’ st Mattioli), Fontanarosa (25’ st Sforzi), Lepri (25’ st Spatari). (A disposizione: N. Mosti, R. Tognoni, Cini, Fiore). All. Cristiano Masitto. SCANDICCI (4-1-4-1): Fedele; Mennini (21’ st Grossi), Valentini, Biancon, Dodaro; Tacconi; Mugelli (36’ st Boganini), Valori (26’ st Guidelli), Viligiardi (21’ st Russo), Chiaverini; Arrighini. (A disposizione: Patata, Sottil, Andreucci, Orselli, Grottelli). All. Mirko Taccola. Arbitro: Zangara di Catanzaro (assistenti Lo Chiatto di Nichelino,Poggi di Genova). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
"Seravezza domina il girone con una vittoria schiacciante, Pontremoli e Gragnolese confermano le loro ambizioni. Posticipi attesi stasera." - Il Seravezza conferma il suo ruolo di leader con una netta vittoria sul Vallizeri. Da lanazione.it
Seravezza: vittoria al 96’. Benedetti stende gli umbri - SERAVEZZA – Finale per cuori forti coi verdazzurri che nei 6 minuti di recupero rischiano di disfare 2 punti e poi se li riprendono allo scadere. Riporta lanazione.it