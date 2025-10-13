Ricorso in ritardo per colpa di una mail non vista perde la causa con il Fisco
Un ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle entrate di Perugia è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia.La vicenda ha origine da un contratto di locazione stipulato nel 2018 tra la proprietaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: ricorso - ritardo
Bocciata a 6 anni, genitori presentano ricorso per “depressione d’abbandono” e ritardo cognitivo. Dirigente chiama dalle ferie i docenti e la bocciatura viene revocata. Ma la famiglia non ci sta
Asacom, avviata la convocazione dal Comune. Flc Cgil chiede: “Perché solo adesso e così pochi? Non si aspettava il ricorso al Tar?” Resta irrisolto l’inquadramento di questo personale specializzato Palermo 10 ottobre 2025 - “Apprendiamo dagli organi di sta - facebook.com Vai su Facebook