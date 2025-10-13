Ricordati che morirai ma prima sarai sco***a da tutti i miei amici | il rapper Faneto denunciato pere violenze l’ex fidanzata pubblica i messaggi choc

Prima la denuncia alla polizia, poi le foto e i video sui social, per rompere un muro di silenzio e paura. Una ragazza di 20 anni, Alessandra, ex fidanzata del rapper Faneto, al secolo Valentin Antonio Segura, 21 anni, lo ha accusato pubblicamente di violenze, minacce e stalking, mostrando le prove delle presunte aggressioni subite. La denuncia via social, arrivata mesi dopo quella presentata alle forze dell’ordine, è pesante: Alessandra ha pubblicato una serie di storie su Instagram, che hanno raggiunto 1,4 milioni di visualizzazioni, in cui mostra il suo volto tumefatto e pieno di lividi. Ha condiviso anche un video in cui la si sente piangere, chiusa in bagno, mentre dall’altra parte della porta si sente la voce di lui che la apostrofa: “Sei una m****a. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

