Ricordati che morirai | il trapper Faneto e le botte all’ex fidanzata
«Ricordati che morirai. Non vali nulla, sei una merda. Se farai girare il video sul web ti sgozzerò di persona. E se non ti farai trovare, me la prenderò con i tuoi». Questo scriveva il trapper Faneto, ovvero Valentin Antonio Segura, alla sua fidanzata Alessandra che oggi lo accusa di violenze, minacce e stalking. Lei ha pubblicato audio, video e foto che mostrano lividi e ferite. E parla di mesi di soprusi: «Ho raccontato tutto questo perché nessuna donna viva ciò che ho vissuto io. L’ho coperto per mesi e mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato, mi sono rotta. È il momento di far valere la mia voce. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: ricordati - morirai
Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”
Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”
“Tu non morirai” Eva Crosetta racconta la storia della Comunità “In Dialogo” #sullaviadidamasco domenica 28 settembre ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay Un incontro inatteso può cambiare la vita. È ciò che è successo e avviene ogni giorno nella Comunità “In - facebook.com Vai su Facebook
«Ricordati che morirai» Il trapper “Faneto” accusato dalla sua ex - Se farai girare il video sul web ti sgozzerò di persona. ilmessaggero.it scrive
«Ricordati che morirai»: il trapper Faneto e le botte all’ex fidanzata - Il trapper Faneto è accusato dalla fidanzata di violenze e stalking. Si legge su open.online