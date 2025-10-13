Ricordati che morirai | il trapper Faneto e le botte all’ex fidanzata

«Ricordati che morirai. Non vali nulla, sei una merda. Se farai girare il video sul web ti sgozzerò di persona. E se non ti farai trovare, me la prenderò con i tuoi». Questo scriveva il trapper Faneto, ovvero Valentin Antonio Segura, alla sua fidanzata Alessandra che oggi lo accusa di violenze, minacce e stalking. Lei ha pubblicato audio, video e foto che mostrano lividi e ferite. E parla di mesi di soprusi: «Ho raccontato tutto questo perché nessuna donna viva ciò che ho vissuto io. L’ho coperto per mesi e mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato, mi sono rotta. È il momento di far valere la mia voce. 🔗 Leggi su Open.online

