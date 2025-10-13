Riconosci la Palestina! Chi sono i due deputati israeliani che hanno interrotto il discorso di Trump alla Knesset – Il video
Durante il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Knesset, due parlamentari israeliani, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno protestato mostrando un cartello con la scritta «Riconoscere la Palestina», suscitando urla e proteste tra i presenti. Il presidente del Parlamento Amir Ohana ha ordinato l’immediato allontanamento dei due parlamentari di sinistra dall’Aula. Riprendendo il suo intervento, poco dopo. Trump ha commentato con ironia: « Devo dire che siete efficienti ». Chi sono i due deputati «dissidenti». In seguito, su X, è stato lo stesso Cassif a rivendicare e spiegare il suo gesto: «Sono stato espulso dalla sessione plenaria semplicemente perché ho avanzato la richiesta più elementare, condivisa dall’intera comunità internazionale: riconoscere lo Stato palestinese ». 🔗 Leggi su Open.online
Approvato il Riconoscimento di dello Stato di Palestina proposto in consiglio comunale dal prof. Agostino Mazzella e Alessandro Migliaccio, Vai su Facebook
