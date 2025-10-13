Viareggio, 13 ottobre 2025- Ricercata in tutta Europa per reati gravissimi, una cittadina tedesca di 52 anni è stata arrestata nel centro di Camaiore dai carabinieri di Viareggio. Su di lei pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità maltesi con accuse pesantissime: omicidio, lesioni personali gravi, rapimento e sequestro di persona. La donna è stata fermata durante un normale controllo da parte di una pattuglia dell’Arma, che l’ha riconosciuta grazie a un’attenta attività di osservazione. I militari, insospettiti dalla somiglianza con la persona ricercata, hanno proceduto con discrezione alla sua identificazione, confermandone rapidamente l’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricercata in tutta Europa per omicidio e rapimento: arrestata in Versilia