Ricercata in tutta Europa per omicidio e rapimento | arrestata in Versilia

Viareggio, 13 ottobre 2025- Ricercata in tutta Europa per reati gravissimi, una cittadina tedesca di 52 anni è stata arrestata nel centro di Camaiore dai carabinieri di Viareggio. Su di lei pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità maltesi con accuse pesantissime: omicidio, lesioni personali gravi, rapimento e sequestro di persona. La donna è stata fermata durante un normale controllo da parte di una pattuglia dell’Arma, che l’ha riconosciuta grazie a un’attenta attività di osservazione. I militari, insospettiti dalla somiglianza con la persona ricercata, hanno proceduto con discrezione alla sua identificazione, confermandone rapidamente l’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

