Ricercata in tutta Europa per omicidio e rapimento | arrestata in Versilia
Viareggio, 13 ottobre 2025- Ricercata in tutta Europa per reati gravissimi, una cittadina tedesca di 52 anni è stata arrestata nel centro di Camaiore dai carabinieri di Viareggio. Su di lei pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità maltesi con accuse pesantissime: omicidio, lesioni personali gravi, rapimento e sequestro di persona. La donna è stata fermata durante un normale controllo da parte di una pattuglia dell’Arma, che l’ha riconosciuta grazie a un’attenta attività di osservazione. I militari, insospettiti dalla somiglianza con la persona ricercata, hanno proceduto con discrezione alla sua identificazione, confermandone rapidamente l’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ricercata - tutta
Il piccolo era malnutrito e dopo il ricovero in ospdale la mamma era fuggita: ricercata in tutta Europa, presa a Zurigo . Vai su Facebook
Ricercata in tutta Europa per omicidio e rapimento: arrestata in Versilia - La 52enne tedesca, su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso da Malta, è stata bloccata nel centro di Camaiore ... Scrive lanazione.it
Latitante ricercata per omicidio catturata in Versilia - CAMAIORE: La donna, una cittadina tedesca sotto mandato di arresto europeo, è stata riconosciuta per strada dai carabinieri, identificata e arrestata ... Riporta toscanamedianews.it