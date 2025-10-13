Ricerca sul catcalling a firma dell' Università di Messina | gli uomini si immedesimano e provano disgusto e paura

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabbia, disgusto e paura. Sono queste le emozioni che provano gli uomini vivendo degli episodi di molestie verbali, il cosiddetto ' catcalling '. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da alcuni studiosi dell’Università di Bologna, di quella di Messina e dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, che ha coinvolto 36 giovani uomini, con un’età media di 23 anni, sottoponendoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ricerca sul catcalling a firma dell universit224 di messina gli uomini si immedesimano e provano disgusto e paura

© Feedpress.me - Ricerca sul “catcalling” a firma dell'Università di Messina: gli uomini si immedesimano e provano disgusto e paura

In questa notizia si parla di: ricerca - catcalling

ricerca catcalling firma universit224Ricerca sul “catcalling” a firma dell'Università di Messina: gli uomini si immedesimano e provano disgusto e paura - Sono queste le emozioni che provano gli uomini vivendo degli episodi di molestie verbali, il cosiddetto ' catcalling '. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Catcalling Firma Universit224