Ricerca sul catcalling a firma dell' Università di Messina | gli uomini si immedesimano e provano disgusto e paura
Rabbia, disgusto e paura. Sono queste le emozioni che provano gli uomini vivendo degli episodi di molestie verbali, il cosiddetto ' catcalling '. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da alcuni studiosi dell’Università di Bologna, di quella di Messina e dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, che ha coinvolto 36 giovani uomini, con un’età media di 23 anni, sottoponendoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ricerca - catcalling
? Anna Falchi e il catcalling: tra opinione personale e dibattito sociale. A La volta buona con Caterina Balivo, Anna Falchi ha dichiarato: > “Per me non è molestia. È un complimento, anche se un po’ rozzo… Ci lamentiamo che non ci sono più i maschi, ma q - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca sul “catcalling” a firma dell'Università di Messina: gli uomini si immedesimano e provano disgusto e paura - Sono queste le emozioni che provano gli uomini vivendo degli episodi di molestie verbali, il cosiddetto ' catcalling '. Da msn.com