Ricerca sul catcalling a firma dell' Università di Messina | gli uomini si immedesimano e provano disgusto e paura

Rabbia, disgusto e paura. Sono queste le emozioni che provano gli uomini vivendo degli episodi di molestie verbali, il cosiddetto ' catcalling '. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da alcuni studiosi dell’Università di Bologna, di quella di Messina e dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, che ha coinvolto 36 giovani uomini, con un’età media di 23 anni, sottoponendoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

