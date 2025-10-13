Ricerca Patarnello AstraZeneca | E’ il vero valore delle aziende farmaceutiche

(Adnkronos) – "La ricerca preclinica, clinica e in real world è il vero valore dell'azienda farmaceutica. Fare ricerca è importante per creare disponibilità di farmaci innovativi prima di essere messi in commercio. Risorse che producono effetti positivi anche per il sistema sanitario nazionale". Lo ha detto Francesca Patarnello, Vice President Market Access & Government Affairs . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com