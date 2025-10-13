Ricerca | lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
(Adnkronos) – Circa un quarto dei pazienti con malattia di Parkinson presenta un lieve deterioramento cognitivo fin dalle prime fasi della malattia. In un considerevole numero di questi individui, negli anni successivi, il disturbo cognitivo può evolvere fino alla demenza. Attualmente non esistono terapie di provata efficacia per prevenire questa progressione. Gli stili di vita, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson - Pd', progetto europeo che studia come l’attività fisica migliori la salute cerebrale e le funzioni cognitive nella malattia di Parkinson ... adnkronos.com scrive
Malattia di Parkinson: Policlinico Gemelli capofila del progetto Move-Brain-Pd che prevede lo sport come medicina per frenare il declino cognitivo - L’attività fisica può rallentare il declino cognitivo nella malattia di Parkinson? Da agensir.it