Ricerca | lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Al via 'Move-Brain-Pd', progetto europeo che studia come l’attività fisica migliori la salute cerebrale e le funzioni cognitive nella malattia di Parkinson Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - Circa un quarto dei pazienti con malattia di Parkinson presenta un lieve deterioramento cognitivo fin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
