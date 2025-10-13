Ricerca lavoro nel Brindisino | questa settimana 47 annunci per 87 posti
BRINDISI - Il 40esime report settimanale, elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, visionabile a questo link, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 87 posti di lavoro nei diversi settori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: ricerca - lavoro
