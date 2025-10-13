Riccione vuole realizzare il Parco delle dune un progetto per trasformare il tratto della zona sud

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccione dà il via a un'importante azione per la tutela del suo territorio, candidando un'area strategica in prossimità del lungomare sud a un significativo progetto di rinaturalizzazione. L'obiettivo è duplice: contrastare il consumo di suolo e dare nuova vita a una porzione strategica, e oggi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riccione - vuole

Cerca Video su questo argomento: Riccione Vuole Realizzare Parco