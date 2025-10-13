Riccione alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità per dire basta alle guerre

13 ott 2025

Tra le decine di migliaia di persone arrivate da tutta Italia e da diversi Paesi stranieri per prendere parte alla storica Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, domenica (12 ottobre), c’era anche il Comune di Riccione, rappresentato dalla sindaca Daniela Angelini e dalla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

riccione marcia perugia assisiMarcia della Pace, anche il comune di Riccione in cammino da Perugia ad Assisi - Tra le decine di migliaia di persone arrivate da tutta Italia e da diversi Paesi stranieri per prendere parte alla storica Marcia PerugiAssisi della Pace e ... chiamamicitta.it scrive

riccione marcia perugia assisiIn Marcia per la Pace. Un fiume di gente in corteo da Perugia ad Assisi: fraternità contro la guerra - Da molti anni la marcia della pace in Umbria non era così partecipata. Da tg.la7.it

