Riapre l' ufficio postale di Sant' Agata Li Battiati

Cataniatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre oggi al pubblico l’ufficio postale di SantAgata Li Battiati, in via Vincenzo Bellini, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

