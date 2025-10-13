Riapre l' ufficio postale di Sant' Agata Li Battiati
Riapre oggi al pubblico l’ufficio postale di Sant’Agata Li Battiati, in via Vincenzo Bellini, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
