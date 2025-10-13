Rheinmetall sceglie l’Italia per la nuova era dei droni armati europei

Rheinmetall mette l’Italia al centro della nuova stagione dei droni armati con l’avvio a regime della produzione delle munizioni circuitanti Hero nei siti sardi di Rwm Italia. Tra Musei e Domusnovas prende forma una filiera che unisce assemblaggio collaudi e integrazione. In parallelo, opera nel Paese anche Rheinmetall Italia, divisione dedicata ai sistemi radar e di difesa aerea, guidata dal ceo Alessandro Ercolani, che rappresenta il presidio nazionale del gruppo tedesco in altri segmenti strategici. La scelta risponde alla corsa europea a capacità di precisione rapide da immettere in linea e alla volontà di ridurre dipendenze esterne in un segmento oggi decisivo. 🔗 Leggi su Formiche.net

