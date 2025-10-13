Rey Manaj e il gesto dell'aquila bicipite verso i serbi da regolamento rischia una sanzione esemplare

L'esultanza dell'attaccante dell'Albania può costare cara considerati sia il contesto del match sia le misure previste dalla Fifa per situazioni del genere. La discriminante è nel ventaglio d'interpretazioni di quell'atteggiamento: può saltare almeno 10 partite. E i tifosi serbi urlavano dagli spalti: "Dobbiamo uccidere l'albanese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rey Manaj segna un gol pesante e festeggia con il gesto dell’aquila: l’arbitro lo punisce

rey manaj gesto aquilaRey Manaj e il gesto dell’aquila bicipite verso i serbi, da regolamento rischia una sanzione esemplare - Rey Manaj ha mimato il gesto dell'aquila bicipite dopo aver fatto gol alla Serbia nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026. Segnala fanpage.it

