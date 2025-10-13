Rey Manaj e il gesto dell'aquila bicipite verso i serbi da regolamento rischia una sanzione esemplare

L'esultanza dell'attaccante dell'Albania può costare cara considerati sia il contesto del match sia le misure previste dalla Fifa per situazioni del genere. La discriminante è nel ventaglio d'interpretazioni di quell'atteggiamento: può saltare almeno 10 partite. E i tifosi serbi urlavano dagli spalti: "Dobbiamo uccidere l'albanese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

