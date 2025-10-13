Revocato lo scudetto al Napoli | lo assegnano a tavolino all’Inter di nuovo | La sentenza non lascia scampo

Napolipiu.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Revocato lo scudetto al Napoli: lo assegnano a tavolino allInter (di nuovo) La sentenza non lascia scampo"> I partenopei dovranno riaggiornare il proprio palmarès. Revocato il tricolore conquistato: è stato riassegnato all’Inter. Il mondo del calcio italiano è sotto shock dopo la sentenza ufficiale che ha revocato lo scudetto al Napoli, assegnandolo a tavolino all’Inter. Una decisione che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria iniziata mesi fa e che aveva visto i tifosi partenopei sperare fino all’ultimo. Il Napoli, campione sul campo nel 20242025, si vede così privato del titolo conquistato con merito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

revocato lo scudetto al napoli lo assegnano a tavolino all8217inter di nuovo la sentenza non lascia scampo

© Napolipiu.com - Revocato lo scudetto al Napoli: lo assegnano a tavolino all’Inter (di nuovo) | La sentenza non lascia scampo

In questa notizia si parla di: revocato - scudetto

Caso Osimhen, ribellione in casa Juve: “Richiediamo parità e Scudetto revocato”

revocato scudetto napoli assegnanoSerie A, ecco come cambiano le quote scudetto dopo Milan-Napoli - Alla vittoria finale della Juventus di Tudor viene assegnata una quota media pari a 9 volte la posta. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Revocato Scudetto Napoli Assegnano