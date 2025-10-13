Reunion a 30 anni dal diploma per la 5° C del liceo scientifico | allegria e tanti ricordi
Si è ritrovata sabato sera, a 30 anni dal diploma, la Quinta C del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Chi è venuto dall'estero per non mancare all'appuntamento, chi dalle città vicine come Bologna e Modena, quasi una ventina di persone si sono riviste tre decenni dopo la fine della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
