Retail e vendite | posizioni aperte all’Outlet Village

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORINO OUTLET VILLAGE, polo d’eccellenza per lo shopping situato a pochi minuti da Torino e a 50 minuti da Milano, si prepara a un’importante fase di ampliamento. Con l’apertura dei nuovi negozi prevista per questo autunno, il Village è alla ricerca di professionisti appassionati da inserire nei team delle nuove boutique. L’espansione di Torino Outlet Village apre le porte a interessanti opportunità di carriera nel mondo del retail e genererà circa 250300 nuovi posti di lavoro, tra ricaduta occupazionale diretta e indiretta, rafforzando ulteriormente il ruolo del Village come motore economico del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

retail e vendite posizioni aperte all8217outlet village

© Quotidiano.net - Retail e vendite: posizioni aperte all’Outlet Village

In questa notizia si parla di: retail - vendite

retail vendite posizioni aperteRetail e vendite: posizioni aperte all’Outlet Village - TORINO OUTLET VILLAGE, polo d’eccellenza per lo shopping situato a pochi minuti da Torino e a 50 minuti da Milano, si prepara a un’importante fase di ampliamento. Riporta quotidiano.net

Assunzioni Thun: posizioni aperte nell'ambito retail per commessi, domande online - L'azienda Thun, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nella produzione e commercializzazione di oggettistica di ceramica e collezioni per la casa ha avviato un piano di ... Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Retail Vendite Posizioni Aperte