Retail e vendite | posizioni aperte all’Outlet Village

TORINO OUTLET VILLAGE, polo d’eccellenza per lo shopping situato a pochi minuti da Torino e a 50 minuti da Milano, si prepara a un’importante fase di ampliamento. Con l’apertura dei nuovi negozi prevista per questo autunno, il Village è alla ricerca di professionisti appassionati da inserire nei team delle nuove boutique. L’espansione di Torino Outlet Village apre le porte a interessanti opportunità di carriera nel mondo del retail e genererà circa 250300 nuovi posti di lavoro, tra ricaduta occupazionale diretta e indiretta, rafforzando ulteriormente il ruolo del Village come motore economico del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Retail e vendite: posizioni aperte all’Outlet Village

In questa notizia si parla di: retail - vendite

Offerte Lavoro Addetto/a Vendite – Settore Abbigliamento: Azienda con sede a Padova, attiva nel settore retail moda, seleziona una figura da inserire nel team del punto vendita come Addetto/a alle Vendite. La risorsa sarà coinvolta in attività di accoglienza e - facebook.com Vai su Facebook

Retail e vendite: posizioni aperte all’Outlet Village - TORINO OUTLET VILLAGE, polo d’eccellenza per lo shopping situato a pochi minuti da Torino e a 50 minuti da Milano, si prepara a un’importante fase di ampliamento. Riporta quotidiano.net

Assunzioni Thun: posizioni aperte nell'ambito retail per commessi, domande online - L'azienda Thun, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nella produzione e commercializzazione di oggettistica di ceramica e collezioni per la casa ha avviato un piano di ... Come scrive it.blastingnews.com