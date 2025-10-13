Respira La pedagogia relazionale di Roberto Seghi Rospigliosi

Quando l’educazione diventa incontro: attraverso questo saggio vuole spiegare che non è la Pedagogia non deve essere confinata alle aule scolastiche e all’infanzia ma attraversare tutta l’esistenza. Casa editrice: Metilene edizioni Genere: SaggisticaEducazione Pagine: 264 Prezzo: 19,00 € Codice ISBN: 979-1281348653 C’è qualcosa di profondamente umano e autentico nel modo in cui Roberto Seghi Rospigliosi affronta il tema dell’educazione nel suo nuovo saggio “Respira. La pedagogia relazionale”. Fin dalle prime pagine, il lettore percepisce di trovarsi di fronte a un testo che non si limita a spiegare concetti teorici ma che invita a sentire, a partecipare, a interrogarsi sul significato stesso dell’essere in relazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it