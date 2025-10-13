Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di domenica 12 ottobre, intorno alle ore 19:50, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa presso il parcheggio del supermercato Lidl di via dell’Università, dove era stata segnalata la presenza di un individuo che infastidiva i clienti. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno individuato un 39enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora, che, in evidente stato di alterazione, si è avventato contro l’auto di servizio colpendola con un pugno sul cofano. Nonostante i tentativi dei Carabinieri di calmarlo e di identificarlo, l’uomo ha assunto un comportamento minaccioso e aggressivo, rifiutando di fornire le proprie generalità e simulando il gesto di voler lanciare loro un oggetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello: denunciato 39enne