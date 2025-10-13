Resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello | denunciato 39enne

Anteprima24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di domenica 12 ottobre, intorno alle ore 19:50, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa presso il parcheggio del supermercato Lidl di via dell’Università, dove era stata segnalata la presenza di un individuo che infastidiva i clienti. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno individuato un 39enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora, che, in evidente stato di alterazione, si è avventato contro l’auto di servizio colpendola con un pugno sul cofano. Nonostante i tentativi dei Carabinieri di calmarlo e di identificarlo, l’uomo ha assunto un comportamento minaccioso e aggressivo, rifiutando di fornire le proprie generalità e simulando il gesto di voler lanciare loro un oggetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello denunciato 39enne

© Anteprima24.it - Resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello: denunciato 39enne

In questa notizia si parla di: resistenza - pubblico

Dal furto alla resistenza a pubblico ufficiale: 35enne in carcere per reati in serie in pochi giorni

Firenze, arrestata 35enne accusata di una serie di reati: furti, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale

Firenze, con la droga a 18 anni. Un altro arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Merano, i Carabinieri denunciano un 23enne italiano - Il reato contestato è il porto abusivo di armi, violazione al divieto di ritorno a Merano e resistenza a Pubblico ufficiale ... ladigetto.it scrive

resistenza pubblico ufficiale portoTortona, passeggero molesto arrestato per resistenza a pubblico ufficiale - Arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Tortona: 22enne molesto sul treno aggredisce i Carabinieri. Scrive ilpiccolo.net

Cerca Video su questo argomento: Resistenza Pubblico Ufficiale Porto