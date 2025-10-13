Reset confermata la perdita | Serve un piano industriale solido che dia stabilità
La fase di criticità economica finanziaria che sta attraversando la partecipata Reset al centro di un incontro sollecitato dalle organizzazioni sindacali con il Comune di Palermo. Erano presenti per l’amministrazione comunale il direttore generale Eugenio Ceglia e l'assessore al ramo Pietro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: reset - confermata
Confermata dunque anche questa classifica dopo il reset del punteggio #NascarIT - X Vai su X
"Confermata l’assenza di una visione strategica dell’Amministrazione Lagalla sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate” - facebook.com Vai su Facebook