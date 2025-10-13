Nuovo appuntamento stasera domenica 12 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 70, 71 e 72 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Nuh si riconcilia con Sevilay, ma lei lo avverte che è l’ultima volta che lo perdona. Melek ha dolori addominali e Cihan la porta dalla ginecologa, dove scoprono che il bambino sta bene. Cihan scopre che Tahsin ha rinominato l’albergo in “Yenisehirli hotel” e che la casa è stata pignorata. Tornato alla villa, decide di difendere Esma che ha appena tentato il suicidio. In ospedale, Hikmet, Nihayet e Sumru discutono, e l’anziana schiaffeggia Hikmet. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 12 ottobre | Video Mediaset