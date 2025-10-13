Renzo Ulivieri | Italia-Israele va giocata perché non possiamo rischiare che vadano pure ai Mondiali
“Israele fuori da Uefa e Fifa” Renzo Ulivieri e gli allenatori italiani chiedono l’intervento di Gravina
Shalom sta con Renzo Ulivieri: "Niente politica, un atto di umanità"
Audizione del Presidente AIAC Renzo Ulivieri a Palazzo Carignano Il Presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è stato ascoltato dall'XI Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia, nell'ambito dell'indagine sulle infiltrazioni criminali nello sp
Renzo Ulivieri a Brebbia dà "lezioni" di panchina e di vita
Renzo Ulivieri: “Italia-Israele va giocata perché non possiamo rischiare che vadano pure ai Mondiali” - Renzo Ulivieri racconta la protesta dell'Assoallenatori contro la partecipazione di Israele alle competizioni internazionali: "Ma vi spiego perché ... Riporta fanpage.it
Con Renzo Ulivieri Sarzana si mobilita per la prima Piazza Gaza italiana - Israele , il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio Renzo Ulivieri sarà a Sarzana per aprire una manifestazione dedicata alla ... Da primocanale.it