Remco Evenepoel saluta la Soudal Quick-Step | Un viaggio indimenticabile

Roma, 12 ottobre 2025 - Dopo tante chiacchiere, precedenti e successive il giorno dell'annuncio ufficiale del passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, per Remco Evenepoel è arrivata l'ora di salutare la Soudal Quick-Step, la squadra che finora l'ha accompagnato nell'arco della sua intera carriera da professionista. La carriera di Evenepoel alla Soudal Quick-Step e il messaggio d'addio. Correva settembre 2018 quando l'allora Deceuninck-Quick Step tesserava, a partire dal 2019, un giovanissimo Evenepoel, che debutta subito a gennaio alla Vuelta a San Juan, chiusa al nono posto e con la maglia riservata al miglior giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Remco Evenepoel saluta la Soudal Quick-Step: "Un viaggio indimenticabile"

