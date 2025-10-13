Regione siciliana Schifani agli alleati | Teniamo unita la coalizione Oggi il vertice convocato dal governatore

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore smorza i toni, lancia appelli all’unità, fa capire di essere pronto a venire incontro a certe richieste e istanze, purché non compromettano la tenuta di un governo e di una coalizione che, a suo avviso, sta conseguendo risultati importanti, come attesta il “boom” economico della Sicilia, tra le Regioni d’Italia a più forte crescita. Sabato scorso aveva espresso il rammarico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

regione siciliana schifani agli alleati teniamo unita la coalizione oggi il vertice convocato dal governatore

© Feedpress.me - Regione siciliana, Schifani agli alleati: «Teniamo unita la coalizione». Oggi il vertice convocato dal governatore

In questa notizia si parla di: regione - siciliana

Ugl Autonomie in crescita nella Regione Siciliana

Corte dei conti: su appalti e Pnrr la Regione Siciliana brancola nel buio

Regione Siciliana, manovra dimezzata per evitare fratture interne al centrodestra

regione siciliana schifani agliRegione siciliana, Schifani agli alleati: «Teniamo unita la coalizione». Oggi il vertice convocato dal governatore - Il governatore smorza i toni, lancia appelli all’unità, fa capire di essere pronto a venire incontro a certe richieste e istanze, purché non compromettano la tenuta di un governo e di una coalizione c ... Scrive msn.com

regione siciliana schifani agliOmicidio a Palermo, Schifani “La Sicilia reagisca alla violenza” - Omicidio a Palermo, le parole del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani "La Sicilia reagisca alla violenza" ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Regione Siciliana Schifani Agli